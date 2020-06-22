Парижский арбитраж отказался взыскать с России $14,5 млрд в пользу банкира

https://static.news.ru/photo/2fb456ae-b494-11ea-859a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пугачёв Фото: Денисов Антон/ТАСС

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка Сергея Пугачёва, который пытался взыскать более $14,5 миллиарда с Российской Федерации.

По информации «Интерфакса», впервые банкир подал иск к Россию в 2015 году, обратившись в Гаагский арбитражный суд. Имеющий французское гражданство Пугачёв заявил о нарушении его прав иностранного инвестора, сославшись на двусторонний договори СССР и Франции о защите капиталовложений. Позже дело перешло в парижский суд.

В издании отметили, что российский Минюст доказал, что во время деятельности в России истец не считался французским инвестором, поэтому не был под защитой двустороннего соглашения. Межпромбанк лишился лицензии и стал банкротом в 2010 году.

Парижский арбитраж обязал Пугачёва возместить российской стороне $5,8 миллиона судебных издержек. Минюст РФ назвал решение суда своей полной победой.

Доводы, приведённые в арбитражном решении, подтверждают соответствие международному праву позиции РФ и в других разбирательствах по искам лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований, — цитирует издание Минюст.

Как писал NEWS.ru, в начале 2019 года Апелляционный суд Гааги взыскал с России более $57 миллиардов в пользу бывших акционеров компании ЮКОС, активы которой «Роснефть» поглотила после ареста владельца Михаила Ходорковского в 2003 году.

Москва оспорила решение, но в 2020 году суд вновь поддержал акционеров, увеличив сумму компенсации на $7 миллиардов за счёт пеней. Кассационную жалобу российского Минюста 19 июня принял Верховный суд Нидерландов.