https://static.news.ru/photo/cbb57fdc-3add-11ea-9f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: EtudContreLaPMA/twitter.com

Многотысячная акция противников искусственного оплодотворения прошла в Париже. Жители французской столицы прошли маршем, а затем приняли участие в митинге.

Главное их требование — запретить экстракорпоральное оплодотворение для однополых пар. Многие заявляли, что такую процедуру следует разрешать лишь зарегистрированным в браке мужчине и женщине. Радикально настроенные требовали запрета для всех.

Мы защищаем концепцию натуральной семьи. Нас же хотят заставить поверить, что сексуальной принадлежности как таковой не существует, — цитирует ТАСС одного из участников акции.

Выступавшие говорили о необходимости сохранения традиционной семьи как неотъемлемой части воспитания детей. Некоторые призвали упростить процедуру искусственного оплодотворения для традиционных пар, «которым приходится ждать до двух лет», пока власти проводят их проверку.

Протестная акция вызвана планами Сената Франции рассмотреть законопроект о биоэтике. Одним из его положений является разрешение процедуры искусственного оплодотворения для однополых пар и одиноких людей. Сейчас это, как и использование биоматериала мёртвого донора, запрещено. В соответствии с нынешним законодательством, семейная пара должна состоять в браке не менее двух лет, прежде чем получить доступ к процедуре.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалист по биоэтике иеромонах Димитрий заявил, что технология экстракорпорального оплодотворения опасна для женщины и может привести к осложнениям. Поэтому в случае бесплодия лучше усыновить ребёнка, а не прибегать к этой процедуре.