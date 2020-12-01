Париж обозначил сроки массовой вакцинации от COVID-19 во Франции

https://static.news.ru/photo/9436bdb0-33ec-11eb-b138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Французский лидер Эммануэль Макрон надеется, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) начнётся во Франции в период между апрелем и июнем 2021 года. Он добавил, что первая фаза стартует как только будет сертификация санитарных властей ЕС, и дозы вакцины доставят в государства ЕС — вероятно, в конце декабря — начале января.

Глава Пятой республики отметил, что на первых порах вакцинация будет очень прицельной, в первую очередь препарат введут наиболее уязвимым гражданам, пишет РИА Новости.

Вероятно, вторая волна вакцинации [от COVID-19] начнётся где-то в апреле-июне. И она будет уже более массовой, — заявил политик после переговоров с главой кабмина Бельгии Александром де Кроо.

Накануне Верховный орган здравоохранения (HAS) Франции призвал обеспечить вакциной против COVID-19 в первую очередь граждан преклонного возраста, живущих в домах престарелых, и персонал этих заведений.

Еврокомиссия (ЕК) обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС. Представитель ЕК на брифинге заявил, что решение по вакцинам должно быть принято срочно. При этом будет учтено мнение всех стран ЕС. На брифинге не озвучивались точные сроки допуска продукта на рынок, однако сотрудник ЕК уточнил, что после авторизации от ЕМА решение будет принято в течение нескольких дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД КНР не подтверждает сведения о вакцинации главы Северной Кореи Ким Чен Ына препаратом от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), созданным в Китае. Она добавила, что КНР выполнит свои обязательства, как только завершится процесс тестирования вещества.