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Европа

Папу Римского расстроил конфликт на востоке Украины

13:45, 18 апреля 2021

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность наращиванием военной активностью на юго-востоке Украины. Об этом он заявил в о время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения, — заявил Франциск.

Он попросил верующих помолиться, а также выразил духовную близость народу региона.

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