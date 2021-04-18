Папу Римского расстроил конфликт на востоке Украины

Неподалёку от подконтрольных Киеву Марьинки и Доломитного украинские силовые структуры установили 133 противотанковые мины возле дорог и жилых домов. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили представители Народной милиции самопровозглашённой ДНР.

Отмечается, что Украина продолжает наращивать минные заграждения. Эти действия представляют из себя прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. Силовики установили мины в непосредственной близости от дорог общего пользования и...