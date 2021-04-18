Папу Римского расстроил конфликт на востоке Украины

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность наращиванием военной активностью на юго-востоке Украины. Об этом он заявил в о время воскресной проповеди на площади Святого Петра.
Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения, — заявил Франциск.
Он попросил верующих помолиться, а также выразил духовную близость народу региона.