Как отмечает Le Figaro, 18 марта 2019 года папа римский отклонил отставку Барбарена, обвинённого в сокрытии педофилии. Франциск сослался на презумпцию невиновности.

Барбарен за недонесение о случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних был приговорён к шести месяцам тюрьмы условно. Позднее кардинал был оправдан, этот вердикт оспаривают жертвы Бернара Прейна, лишённого сана священнослужителя за предполагаемое насилие над детьми.

A mes frères et sœurs du diocèse de Lyon,

au moment où le pape François me relève de ma charge pastorale

Un très grand MERCI, et une consigne toute simple :

Suivre Jésus de près

Dans une Eglise servante,

Fraternelle et missionnaire.

+PB