https://static.news.ru/photo/fe65756a-5fa2-11ea-b054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giuseppe Ciccia/Global Look Press

Французского кардинала Филиппа Барбарена лишили титула архиепископа Лиона. Папа Франциск принял отставку прелата, имя преемника Барбарена неизвестно.

Как отмечает Le Figaro, 18 марта 2019 года папа римский отклонил отставку Барбарена, обвинённого в сокрытии педофилии. Франциск сослался на презумпцию невиновности.

Барбарен за недонесение о случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних был приговорён к шести месяцам тюрьмы условно. Позднее кардинал был оправдан, этот вердикт оспаривают жертвы Бернара Прейна, лишённого сана священнослужителя за предполагаемое насилие над детьми.

A mes frÃ¨res et sÅurs du diocÃ¨se de Lyon,

au moment oÃ¹ le pape FranÃ§ois me relÃ¨ve de ma charge pastorale

Un trÃ¨s grand MERCI, et une consigne toute simple :

Suivre JÃ©sus de prÃ¨s

Dans une Eglise servante,

Fraternelle et missionnaire.

+PB — Cardinal Barbarin (@CardBarbarin) March 6, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в Аргентине двух священников католической церкви осудили почти на 50 лет за растление глухих детей.