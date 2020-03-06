https://static.news.ru/photo/fe65756a-5fa2-11ea-b054-fa163e074e61_660.jpgФото: Giuseppe Ciccia/Global Look Press
Французского кардинала Филиппа Барбарена лишили титула архиепископа Лиона. Папа Франциск принял отставку прелата, имя преемника Барбарена неизвестно.
Как отмечает Le Figaro, 18 марта 2019 года папа римский отклонил отставку Барбарена, обвинённого в сокрытии педофилии. Франциск сослался на презумпцию невиновности.
Барбарен за недонесение о случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних был приговорён к шести месяцам тюрьмы условно. Позднее кардинал был оправдан, этот вердикт оспаривают жертвы Бернара Прейна, лишённого сана священнослужителя за предполагаемое насилие над детьми.