Памятник Советской Армии в Чехии перенесут на территорию бывших казарм Власти чешского Литомержице решили перенести на склад памятник Советской Армии

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Власти чешского города Литомержице приняли решение перенести на склад памятник «Честь и слава Советской Армии». Он долгое время располагался в Ирасковых садах в центральной части города, сообщило Чешское радио.

Памятник <…> должен быть до 19 июня перенесен в другое место, решение об этом члены городского совета приняли в конце уходящей недели, — указано в сообщении.

Предположительно, памятник будет находиться на территории бывших казарм. Место этого объекта займет другая скульптура. Во второй половине 2025 года власти города проведут конкурс, заслушают все предложения и выберут подходящий памятник.

При этом горожане уже подали петицию за сохранение «Чести и славы Советской Армии» на нынешнем месте. Памятник был воздвигнут 50 лет назад. Дебаты по поводу его сноса начались со стартом специальной военной операции на Украине. Возле объекта проводились десятки митингов и манифестаций. Кроме того, фиксировалась его порча со стороны вандалов.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Михаил Ванин сообщил, что более 100 случаев вандализма с памятниками павшим воинам зафиксировано в Европе за последний год. Наибольшее число таких случаев произошло в Польше и Литве.