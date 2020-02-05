https://static.news.ru/photo/31741c1c-4811-11ea-a552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Австрии 31-летняя женщина покинула больницу, не дождавшись результатов теста на наличие в организме коронавируса. Инцидент произошёл в клинике Зальцбурга 5 февраля.

Пациентка сбежала из больницы около 3 утра по местному времени (05:00 мск). Спустя несколько часов полицейские обнаружили её — она вернулась домой, сообщил представитель информационного центра города.

Заражена ли женщина вирусом, остаётся неясным, так как результаты её анализов пока не готовы. Сейчас пациентка находится в больнице под надзором полиции. Власти устанавливают, контактировала ли она с кем-либо в период, который провела вне стен медицинского учреждения. На сегодняшний день на территории Австрии не было зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

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