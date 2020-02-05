В Австрии 31-летняя женщина покинула больницу, не дождавшись результатов теста на наличие в организме коронавируса. Инцидент произошёл в клинике Зальцбурга 5 февраля.
Пациентка сбежала из больницы около 3 утра по местному времени (05:00 мск). Спустя несколько часов полицейские обнаружили её — она вернулась домой,
Заражена ли женщина вирусом, остаётся неясным, так как результаты её анализов пока не готовы. Сейчас пациентка находится в больнице под надзором полиции. Власти устанавливают, контактировала ли она с кем-либо в период, который провела вне стен медицинского учреждения. На сегодняшний день на территории Австрии не было зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.
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