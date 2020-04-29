Отключился третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине

https://static.news.ru/photo/b3ea2748-8a6c-11ea-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: AtomicEnergyRu/twitter.com

Энергоблок Ровенской атомной электростанции отключился после срабатывания автоматики, сообщил глава комитета по энергетике Рады Андрей Герус.

Мощность третьего блока составляет 1000 МВт, после его отключения общая мощность АЭС упала до 7300 МВт. По словам Геруса, за несколько месяцев суммарная мощность энергостанций на Украине упала на 56%. Неработающие блоки будут замещены блоками угольных электростанций, написал глава комитета в Facebook.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в феврале 2020 года третий и четвёртый блоки Ровенской АЭС отключали для ремонта.