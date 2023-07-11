«Остается возможность торговаться»: Зеленский допустил сделку с Россией Зеленский: Украина может использовать фактор членства в НАТО для переговоров с Россией

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Украина столкнулась с неопределенностью в вопросе вступления в НАТО, заявил в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. По его словам, в нынешней обстановке фактор членства в Альянсе полезен только для переговоров с Россией.

Остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией, — рассказал он.

Зеленский подверг резкой критике позицию западных правительств, которые избегают четких формулировок, когда речь заходит о перспективах приглашения Украины в состав военно-политического блока. Так, для предоставления республике статуса полноправного члена нет даже временных рамок.

Подобное поведение Зеленский назвал «беспрецедентным и абсурдным» проявлением слабости. В частности, он обратил внимание на ситуацию вокруг саммита НАТО. Приглашенная на мероприятие киевская делегация еще до приезда «получила сигналы» о том, что «обсуждаются формулировки без Украины».

Ранее стало известно о решении НАТО, которое допускает вступление Украины в Альянс по упрощенной схеме, как это было с Финляндией и Швецией. Информацию об этом распространил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. В то же время на саммите Блока вопрос обсуждать не планируют.