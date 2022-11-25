Орбан пообещал одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО Орбан: Венгрия готова одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на брифинге после встречи с руководством правительств Вышеградской группы (туда входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) в Словакии. По его словам, вопрос о ратификации соглашения будет включен в повестку первой парламентской сессии 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Венгрия обязательно поддержит их присоединение после того, как это сделает правительство, а также парламент, — сказал Орбан.

По данным агентства, парламентская сессия начинается, как правило, в середине февраля.

Правительство Венгрии внесло документ в парламент для ратификации в середине июля, однако он до сих пор не рассматривался. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, процесс затягивался в связи с необходимостью парламента обсуждать другие вопросы «из-за Брюсселя».

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне специальной военной операции, которую Россия начала на Украине. Для вступления в альянс необходимо, чтобы намерение о вступлении поддержали все страны — члены НАТО. Венгрия и Турция пока не сделали этого.

Ранее Виктор Орбан на заседании Постоянной венгерской конференции, созданной в 1999 году для укрепления связей между венграми внутри страны и за рубежом, заявил, что правительство страны готово оказать в 2023 году поддержку Украине в размере до €150 млн, но выступает против предоставления ей совместных кредитов Евросоюза. По его словам, Будапешт поддерживает Киев, однако не желает ставить интересы Украины выше своих.