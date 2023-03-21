Опубликовано видео уничтожения американской техники ВСУ под Запорожьем

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

M2 Bradley

В Сети появилось видео уничтожения иностранной техники ВСУ на Запорожском направлении, кадры опубликовал в Telegram телеканал «Звезда». На записи видно, как российские военные разбили боевые машины пехоты американского производства M2 Bradley и М113. Как рассказал командир мотострелковой роты, его бойцы смогли поразить до 10 иностранных БМП при попытке прорыва ВСУ.

По данным телеканала, украинские военные пытались прорвать линию обороны в Запорожской области на американских БМП и танках Т-72. При этом российские противотанковые комплексы смогли помешать ВСУ. Как заявил командир мотострелковой роты, большинство украинских военнослужащих в результате атаки погибли.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области со стороны России Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по российским позициям в рамках наступления в Запорожской области. Косвенным подтверждением подготовки Киева к наступлению, по его словам, служит тот факт, что украинские войска начали экономить высокоточное оружие, в том числе ракеты к HIMARS.