Опубликовано видео с подбитым при неудачной атаке ВСУ броневиком Marder Военкор Жданов опубликовал кадры с уничтоженным в зоне спецоперации БМП Marder

Фото: МО РФ

Российские военные сорвали попытку десантников ВСУ нанести удар на Запорожском направлении, сообщил военкор Игорь Жданов в своем Telegram-канале. Журналист также опубликовал видео из зоны боевых действий, на которых можно увидеть момент уничтожения БМП Marder немецкого производства.

Разведчики 22-й бригады спецназа (группа Ястреба) под командованием Бекаса (тут его еще многие знают под позывным Марс) обнаружили натовскую БМП, в которую грузился десант. Спустя буквально минуту по ним отработала ПТУР 237-го полка ВДВ. Минус очередной Marder вместе с экипажем, — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео, как боевая машина пехоты ВСУ стала давить своих военнослужащих в зоне СВО. На кадрах видно, как бронемашина наезжает на своих в лесополосе, пытаясь развернуться. Во время маневра несколько бойцов свалились с крыши машины, некоторые военные оказались под гусеницами.

Перед этим в Сети появилось видео уничтожения российскими военными штурмовой группы ВСУ на Ореховском направлении у населенного пункта Работино. На кадрах видно, как дрон армейского спецназа «Осман» нанес точное огневое поражение по украинским военнослужащим.