Оппозиция в Верховной раде потребовала отставки секретаря СНБО

https://static.news.ru/photo/18d67692-f9d1-11ea-8839-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/zagittya.com.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов должен покинуть свою должность из-за разжигания религиозной розни. С таким требованием выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее Данилов заявил, что религиозные структуры, продвигающие в стране «русский мир», несут угрозу проведению местных выборов на Украине.

Требуем немедленной отставки секретаря СНБО А. Данилова за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта, — говорится на сайте партии.

Политическая сила считает, что Данилов говорил именно о канонической Украинской православной церкви. Оппозиционеры отметили, что если отставки секретаря СНБО не произойдёт, то это будет означать, что религиозные преследования осуществляются по приказу президента страны Владимира Зеленского.

В 2018 году в Киеве прошёл «автокефальный объединительный собор», на котором была создана так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ). После того как Константинопольский патриарх выдал ей томос об автокефалии (независимости), Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Варфоломеем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил: если президент Владимир Зеленский останется в нынешней должности, Украина прекратит существование. Мураев уверен, что Зеленский «не понимает, что делает». Политика украинского президента, по мнению экс-нардепа, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», а те создадут внутри страны «карательную вертикаль».