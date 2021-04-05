«Оплачиваемая ненависть»: чешский журналист высмеял русофобию в стране

https://static.news.ru/photo/b034ffec-961e-11eb-a4ee-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Чешские власти декларируют негативное отношение к России и ко всему российскому, потому что им так удобно. Как считает журналист издания Časopis argument Милан Даниэл, высшие чиновники страны уже много лет безбедно живут благодаря показной русофобской позиции и «оплачиваемой ненависти».

Даниэл саркастически высказался об отношении чешской номенклатуры к России, приведя в пример завершение строительства атомной электростанции в Дукованах. Он напомнил, что 19 законодателей и пять партий требуют отставки вице-премьера, министра промышленности и торговли Карела Гавличека за то, что он на стадии окончания строительства АЭС обратился за консультацией с Россией.

Мы не можем позволить ему остаться. <...> Чтобы сотрудники чешских компаний снова слушали ненавистных русских и были благодарны за то, что у них есть работа! Насколько было бы лучше, если бы к нам пришёл американец Вестингауз («Вестингауз электрик» — одна из крупнейших электротехнических компаний в США . — NEWS.ru), у него ведь есть опыт японской Фукусимы! — иронически пишет Даниэл.

Журналист призвал власти страны быть последовательными в своей русофобии и брать пример с Украины: запретить русский язык, стереть Россию с карт, закрыть все АЭС и поручить главе МИД страны Томашу Петричеку перенести их в Россию. Нельзя больше пользоваться российскими газом и нефтью: «настоящие» чешские друзья из-за океана очень обрадуются, когда это закончится, не стесняется Даниэл в злословии в адрес властей.

Особое внимание публицист уделил нежеланию отдельных чиновников поставлять в страну российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Ситуация, по мнению Даниэла, усугубляется тем, что пророссийски настроенный президент Чехии Милош Земан хочет заполучить вакцину для граждан.

«Спутник» подозрителен, потому что надписи на ампулах сделаны кириллицей. А также тем, что русофил Земан поддерживает его. <...> К счастью, в Чехии этим занимается министр Блатный, который прав в этом отношении и не допустит подобного даже ценой многих героических жертв, — откровенно издевается журналист над членами правительства страны.

Ранее Земан обвинил министра здравоохранения страны Яна Блатны и директора госинститута по контролю за лекарствами Ирэну Сторову в том, что они противятся закупкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и тем самым способствуют росту числа жертв инфекции. Блатный, в свою очередь, заявил, что «Спутник V» не может применяться в Чехии без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), являющегося регулятором ЕС.

Как писал NEWS.ru, чешские власти планируют с 12 апреля смягчить ограничения, действующие в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МВД и председатель национального штаба по преодолению кризиса Ян Гамачек.