Сертификаты о вакцинации начнут действовать в странах ЕС с 1 июля

https://static.news.ru/photo/18fb3d32-ba1b-11eb-a1f0-96000091f725_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich via www.imago-im/Global Look Press

С 1 июля на территории всех стран Евросоюза начнут действовать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказала глава испанского Министерства здравоохранения Каролина Дариас, передаёт ТАСС.

Идея о введении во всех 27 государствах ЕС общих признанных сертификатов обсуждается с начала марта. По словам Дариас, действие соответствующего документа начнётся 1 июля.

Простой документ, который удостоверяет, что человек прошёл вакцинацию, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трёх требований, то сертификат можно использовать для поездок, — подчеркнула министр.

Накануне совет Европейского союза утвердил рекомендации Еврокомиссии и разрешил въезд на территорию политического объединения туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения. Брюссель уже распространил заявление совета.

В документе отмечается, что страны — члены ЕС, принявшие доказательство вакцинации для отказа от ограничений на путешествия, должны отменить соответствующие меры, ограничивающие возможности для туристов из третьих государств. Уточняется, что речь идёт о тех, кто получил последнюю рекомендованную дозу препарата от коронавируса, одобренного EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия.