«Шок от потерь»: офицер ВСУ призвал Киев рассказать всю правду Офицер ВСУ Касьянов: Киеву нужно опубликовать настоящие данные о потерях войск

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Властям Украины следует опубликовать реальные данные о потерях свои вооруженных сил, заявил в интервью телеканалу «Прямой» специалист по разработке беспилотных летательных аппаратов, офицер ВСУ Юрий Касьянов. По его мнению, «шок от потерь» заставит украинцев активнее помогать фронту.

Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают, — сказал офицер.

В начале января министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что за 2023 год украинские войска потеряли более 215 тысяч человек. По его словам, ВС РФ продолжают снижать боевой потенциал ВСУ, уничтожая бронетехнику и живую силу противника в зоне специальной военной операции. Шойгу также подчеркнул, что Россия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

В свою очередь бывший генеральный прокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сообщал, что с начала конфликта ВСУ потеряли 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Он уверен, что украинские власти должны раскрыть населению приведенные им данные, чтобы снять все вопросы о необходимости мобилизовать полмиллиона человек.