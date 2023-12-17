Офицер ВСУ пожаловался на французское оружие Комбриг ВСУ Яцычин: САУ CAESAR не подходят для украинского конфликта

Фото: МО Украины

Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, переданные Киеву, не подходят для украинского конфликта, заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в беседе с репортером Monde Эммануэлем Гриншпаном. По его словам, САУ «слишком хрупкая».

Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны, — отметил комбриг.

Он также указал на слишком большие размеры CAESAR. По его мнению, при выведении французской гаубицы на открытое пространство для стрельбы, она сразу становится «мишенью для встречного батарейного огня». Яцычин при этом пошутил на тему того, что орудие слишком восприимчиво к грязи.

Эта дама (CAESAR. — NEWS.ru) слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее, — подчеркнул украинский офицер.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж намерен отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов. По его словам, Киев сможет получать военную помощь, если будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.