https://static.news.ru/photo/71150150-cc1b-11e9-8142-fa163e074e61_660.jpg Фото: TBMJ2_/twitter.com

Один из мужчин, напавших на людей с ножами недалеко от французского города Лион, оказался афганцем. Он хотел получить убежище в стране.