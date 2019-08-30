Один из мужчин, напавших на людей с ножами недалеко от французского города Лион, оказался афганцем. Он хотел получить убежище в стране.
В результате нападения погиб 19-летний юноша, ещё восемь человек пострадали. Атаку совершил не попадавший ранее в поле зрения полиции и спецслужб афганец, передаёт телеканал
News.ru писал, что двое людей, вооружённых ножами, напали на прохожих возле станции метро «Лоран Бонве» в пригороде Лиона. Инцидент произошёл на автомобильной стоянке. Движение в метро было остановлено. Полицейским удалось арестовать одного из преступников. Район происшествия оцеплен силовиками.