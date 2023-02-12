Жители Кипра избрали нового президента Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Никос Христодулидис

Победителем выборов президента Кипра стал независимый кандидат Никос Христодулидис, по итогам подсчета 100% бюллетеней набравший 51,91% голосов избирателей. Результаты голосования обнародовала администрация президента Кипра. Второе место занял еще один независимый кандидат Андреас Маврояннис, которого поддержала основная оппозиционная партия АКЭЛ, набравший 48,09% голосов.

Явка избирателей на президентских выборах на Кипре составила 72,2%. Глава избиркома Костас Константину официально объявит имя победителя на церемонии, которая пройдет на стадионе «Тассос Пападопулос — Элефтерия».

Христодулидис победил во втором туре. Будущий президент в прошлом возглавлял кипрский МИД. Его соперник прежде занимал должность главного переговорщика греко-кипрской стороны по проблеме разделенного острова, а также являлся постпредом Кипра при ООН.

Маврояннис признал свое поражение уже после обработки 99,5% бюллетеней, когда стало известно, что Христодулидис получил 51,9% голосов. Экс-переговорщик сообщил, что позвонил своему оппоненту и поздравил его с победой. Он также заявил, что готов будет сотрудничать с новым главой страны, если его услуги будут востребованы.

Президент Кипра избирается на пятилетний срок.

С 1 декабря власти Кипра ввели визовый сбор в размере €80 за визы для взрослых россиян. Стоимость визы для детей от шести до 12 лет вдвое ниже, €40.

Ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал соотечественникам вместо Кипра провести отпуск в Сысерти. Бизнесмен, занимающий 85-ю строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes, признался, что сам купил билеты на Кипр, но был неприятно удивлен ценами.