Ситуация на Украине до сих пор вызывает опасения у стран ЕС. Новый председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама признал украинский кризис центральным вызовом для европейской безопасности.
Он призвал снизить напряжённость и добиться мира и стабильности на востоке Украины,
Несмотря на то что мы заметили вселяющие надежды сигналы, которые мы приветствуем, путь к долгосрочному миру, как мы все знаем, остаётся длинным, — подчеркнул Рама.
Албания, по словам председателя ОБСЕ, будет призывать конфликтующие стороны к полной реализации Минских соглашений. Кроме того, эта страна поддерживает работу Контактной группы в Минске и «нормандский формат» переговоров.
Как рассказал Рама, свой первый визит в качестве действующего председателя ОБСЕ он совершит на Украину. С момента начала кризиса председатели организации уже традиционно приезжают в эту страну.
Ранее NEWS.ru писал, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опровергла обвинения в нарушении Минских соглашений об отведении вооружений от линии фронта.
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