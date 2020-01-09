https://static.news.ru/photo/c46dd2bc-32cf-11ea-b790-fa163e074e61_660.jpg Эди Рама Фото: Zhang Liyun/Xinhua/Global Look Press

Ситуация на Украине до сих пор вызывает опасения у стран ЕС. Новый председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама признал украинский кризис центральным вызовом для европейской безопасности.

Он призвал снизить напряжённость и добиться мира и стабильности на востоке Украины, передаёт ТАСС.

Несмотря на то что мы заметили вселяющие надежды сигналы, которые мы приветствуем, путь к долгосрочному миру, как мы все знаем, остаётся длинным, — подчеркнул Рама.

Албания, по словам председателя ОБСЕ, будет призывать конфликтующие стороны к полной реализации Минских соглашений. Кроме того, эта страна поддерживает работу Контактной группы в Минске и «нормандский формат» переговоров.

Как рассказал Рама, свой первый визит в качестве действующего председателя ОБСЕ он совершит на Украину. С момента начала кризиса председатели организации уже традиционно приезжают в эту страну.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опровергла обвинения в нарушении Минских соглашений об отведении вооружений от линии фронта.