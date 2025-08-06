Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:47

На Западе перечислили последствия атаки на Курскую область для Киева

NZZ: планы Киева по вторжению в Курскую область не оправдались

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вторжение в Курскую область для ВСУ в августе 2024 года оказалось полностью несостоятельным и провальным, пишет швейцарское издание NZZ. Авторы материала пришли к выводу, что ни одна из заявленных Киевом целей не была достигнута, а сама операция привела к значительным потерям.

Основной стратегический замысел заключался в том, чтобы вынудить российские войска перебросить силы с восточноукраинского направления под Красноармейск, сказано в публикации. Однако российская группировка сохранила свои позиции на главных операционных направлениях.

Попытка украинского руководства поднять боевой дух войск также не увенчалась успехом. Первоначальный энтузиазм быстро сменился разочарованием, когда наступление выродилось в позиционное противостояние с тяжелыми потерями для ВСУ. Не оправдались и расчеты президента Владимира Зеленского на значительные политические дивиденды от этой операции.

Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая охарактеризовала операцию ВСУ в Курской области как катастрофическую. По ее оценке, неудачное наступление привело к целому ряду негативных последствий для Украины. Одним из них стало значительное ослабление группировки в Донецкой Народной Республике, что позволило российским войскам продвинуться к Константиновке.

ВСУ
СВО
Украина
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.