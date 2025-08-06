На Западе перечислили последствия атаки на Курскую область для Киева NZZ: планы Киева по вторжению в Курскую область не оправдались

Вторжение в Курскую область для ВСУ в августе 2024 года оказалось полностью несостоятельным и провальным, пишет швейцарское издание NZZ. Авторы материала пришли к выводу, что ни одна из заявленных Киевом целей не была достигнута, а сама операция привела к значительным потерям.

Основной стратегический замысел заключался в том, чтобы вынудить российские войска перебросить силы с восточноукраинского направления под Красноармейск, сказано в публикации. Однако российская группировка сохранила свои позиции на главных операционных направлениях.

Попытка украинского руководства поднять боевой дух войск также не увенчалась успехом. Первоначальный энтузиазм быстро сменился разочарованием, когда наступление выродилось в позиционное противостояние с тяжелыми потерями для ВСУ. Не оправдались и расчеты президента Владимира Зеленского на значительные политические дивиденды от этой операции.

Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая охарактеризовала операцию ВСУ в Курской области как катастрофическую. По ее оценке, неудачное наступление привело к целому ряду негативных последствий для Украины. Одним из них стало значительное ослабление группировки в Донецкой Народной Республике, что позволило российским войскам продвинуться к Константиновке.