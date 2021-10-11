Новый канцлер Австрии прокомментировал обвинения в адрес Курца

Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает ложными выдвинутые против Себастьяна Курца подозрения в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Он выразил уверенность, что непричастность политика к коррупции будет доказана. Об этом сообщает РИА Новости.

В своём первом заявлении после вступления в должность канцлера Шалленберг пообещал тесно сотрудничать с Курцем.

Я считаю ложными выдвинутые подозрения, и я убеждён, что в конце концов выяснится, что в них ничего не было, — сказал политик.

Ранее 9 октября Курц объявил, что уходит в отставку из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. При этом, по словам политика, он останется лидером Австрийской народной партии и продолжит работу в качестве депутата парламента.

До этого в кабинетах доверенных лиц Курца прошли обыски. Это было связано с подозрением в подкупе СМИ. Следственные мероприятия прошли утром 6 октября в ведомстве федерального канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), а именно — у официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.

Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг. До этого он являлся министром иностранных дел.