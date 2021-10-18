Норвежец рассказал о тяжёлой жизни из-за «русской» фамилии

Норвежское общество отторгает людей по признаку фамилии, заявил 58-летний выходец из пригорода Осло Терье Степашко. Норвежец, чья семья получила «русскую» фамилию в конце XIX века от прадеда, обосновал своё мнение в статье, опубликованной NRK.

Норвежское общество предаёт собственных граждан, отталкивая людей по признаку фамилии. Поэтому мы должны мысленно расширить норвежскую «именную флору» так, чтобы в неё вошло как можно больше людей, — подчеркнул автор публикации.

По его мнению, соотечественники почему-то решили, что они выше людей из других уголков планеты. Именно поэтому на родине Степашко расизм, предрассудки и дискриминация принимают разнообразные формы.

Сам Степашко считает, что сортировать людей по именам бессмысленно, однако изменить что-то в этом плане возможно только, если активно бороться с врождённой установкой «чураться всех иных». Иначе его детям придётся менять фамилию, создающую трудности в жизни, отметил норвежец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине ожидается выход в свет обновлённой редакции учебника «Украинское правописание», в которой будет содержаться новое правописание некоторых русских фамилий. Как следует из текста документа, утверждённого правительством страны, русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак.