Норвегия приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за тромбов

https://static.news.ru/photo/6ae2e7e0-8270-11eb-83c5-96000091f725_660.jpg Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Власти Норвегии приняли решение о приостановке вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным компанией AstraZeneca. Причиной стало появление сообщений о возникновении тромбов у привившихся препаратом, сообщили в Норвежском институте здравоохранения.

Такое решение было принято после смертельного случая в Дании.

Мы будем ждать информации, есть ли связь между вакциной и этим случаем образования тромбов, — рассказал директор по инфекционному контролю ведомства Гейр Бухольм.

Он отметил, что связь между смертью человека в Дании и действием вакцины не доказана, но приостановка потребовалась из принципа предосторожности, говорится на сайте института.

Хочу отметить, что перерыв не означает, что мы не рекомендуем вакцинацию AstraZeneca в будущем, — подчеркнул он.

Накануне, как писал NEWS.ru, аналогичное решение приняли власти Дании. При этом глава Управления здравоохранения страны Сёрен Брострём отметил, что есть документы, подтверждающие безопасность вакцины, однако необходимо проверить сообщения о возможных побочных эффектах. Предполагается, что пауза в применении AstraZeneca составит две недели.

До этого использование одной партии вакцины AstraZeneca приостановили в Австрии из-за смерти двух медсестёр. При этом в Федеральном офисе безопасности в здравоохранении (BASG) отметили, что доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией нет.

Вакцина от AstraZeneca по технологии создания имеет значительное сходство с российским препаратом «Спутник V».