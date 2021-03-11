В Дании временно прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Использование вакцины от коронавируса AstraZeneca временно приостановлено в Дании. Основанием для этого послужили сообщения о том, что у пациентов после прививок образуются тромбы.
Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим её на паузу, — цитирует РИА Новости главу Управления здравоохранения Дании Сёрена Брострёма.
Он отметил, что есть документы, подтверждающие безопасность вакцины, однако необходимо проверить сообщения о возможных побочных эффектах. Предполагается, что пауза в применении AstraZeneca составит две недели.
Брострём добавил, что принять данное решение было непросто, поскольку в Дании ведётся крупнейшая в её истории прививочная кампания и нужны все вакцины, которые страна может получить.
Ранее NEWS.ru писал, что использование одной партии вакцины AstraZeneca приостановили в Австрии из-за смерти двух медсестёр. При этом в Федеральном офисе безопасности в здравоохранении (BASG) отметили, что доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией нет.
До этого вакцинация препаратом AstraZeneca была временно прекращена в Венгрии. Это было связано с техническими проблемами при оповещении населения.