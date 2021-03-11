В Дании временно прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/7b374a70-825f-11eb-ad6f-96000091f725_660.jpg Фото: Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

Использование вакцины от коронавируса AstraZeneca временно приостановлено в Дании. Основанием для этого послужили сообщения о том, что у пациентов после прививок образуются тромбы.

Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим её на паузу, — цитирует РИА Новости главу Управления здравоохранения Дании Сёрена Брострёма.

Он отметил, что есть документы, подтверждающие безопасность вакцины, однако необходимо проверить сообщения о возможных побочных эффектах. Предполагается, что пауза в применении AstraZeneca составит две недели.

Брострём добавил, что принять данное решение было непросто, поскольку в Дании ведётся крупнейшая в её истории прививочная кампания и нужны все вакцины, которые страна может получить.

Ранее NEWS.ru писал, что использование одной партии вакцины AstraZeneca приостановили в Австрии из-за смерти двух медсестёр. При этом в Федеральном офисе безопасности в здравоохранении (BASG) отметили, что доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией нет.

До этого вакцинация препаратом AstraZeneca была временно прекращена в Венгрии. Это было связано с техническими проблемами при оповещении населения.