«Никакой надежды»: французский генерал оценил ситуацию на Украине для ВСУ Французский генерал Делавард: Россия завершит конфликт на своих условиях

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы, заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы «Соловьев LIVE». Он отметил, что надежды для Украины нет.

Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступление со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, — сказал генерал.

Он добавил, что именно это станет завершением конфликта на условиях России. Делавард также подчеркнул, что конфликт развивается не только на поле боя, но и в политике, и в экономике. В геополитической борьбе участвует весь мир, уточнил офицер.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы России будут развивать наступательные действия в зоне проведения спецоперации по мере того, как будет затухать активность ВСУ. По его словам, этого следует ожидать к концу сентября. ВС России начнут решительное контрнаступление с целью занять территории в Запорожской области, ДНР и, конечно же, их целью станут Харьков и Николаев, добавил аналитик. Именно Харьков Матвийчук ранее называл одной из ключевых целей российских войск на текущий момент в зоне действия спецоперации.