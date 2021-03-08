Нидерланды сохранили комендантский час

https://static.news.ru/photo/490a006c-8050-11eb-b379-96000091f725_660.jpg Марк Рютте Фото: Фото: European Union/Xinhua/Global Look Press

Власти Нидерландов приняли решение оставить в силе введённый из-за коронавируса комендантский час, рассказал исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте.

Он отметил, что, по данным статистики и мнению экспертов, введение новых послаблений с 16 марта невозможно, передаёт ТАСС.

В настоящий момент возможны лишь небольшие корректировки в отношении послаблений, вступивших в силу с 3 марта, — отметил он.

Так, с 16 марта будет увеличено число людей в возрасте от 27 лет, которые могут совместно заниматься спортом на улице — теперь выходить смогут сразу четыре человека. Кроме того, возобновятся уроки плавания для детей.

Остальные меры, включая комендантский час, будут действовать до 31 марта. Рютте отметил, что существенные послабления могут быть введены к началу лета, когда вакцину от COVID-19 смогут сделать все желающие.

Это будет момент, когда мы, наконец, сможем предпринять большие шаги для возвращения к нормальной жизни, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, группа экспертов ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам своего посещения китайского города Ухань. Там специалисты пытались установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19. Они призвали организовать новое международное расследование.

Группа из двух десятков учёных прибыла в Ухань 14 января. Среди экспертов были представители России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. Они посетили Уханьский институт вирусологии, лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и закрытый в настоящее время оптовый рынок морепродуктов «Хуанань».

Миссия представителей ВОЗ заняла около месяца. При этом учёные в открытом письме заявили, что им не было предоставлено достаточного доступа к объектам, дабы они смогли определить источник распространения коронавируса или точно заявить, был ли SARS-CoV-2 создан искусственно в лаборатории.