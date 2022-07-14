«Ни один немец не замёрзнет»: Греция позвала жителей Германии на зиму Минтуризм Греции пригласил немцев переждать кризисную зиму на черноморском побережье

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Глава Минтуризма Греции Василис Кикилиас предложил жителям Германии переждать грядущую холодную зиму на черноморском побережье. Там, по его словам «не требуется отопление», пишет Bild.

Мы в Греции будем рады видеть осенью и зимой немецких пенсионеров, которые захотят провести «средиземноморскую зиму» с греческим гостеприимством, мягкой погодой и качественным сервисом. Будем вас ждать, — сообщил греческий министр.

В то же время мэр портового города Ханья Крит Панайотис на острове Крит обратился с аналогичным приглашением ко «всем немцам», которые хотят переждать заму «подальше от кризисов». Он заметил, что его город — «идеальное место» для пережидания «кризисной зимы».

Здесь тепло, прекрасные люди и, наверное, лучший климат в Европе круглый год. Нам дома не требуется отопление. Ни один немец не замёрзнет, — заверил Панайотис.

Журнал Bild накануне сообщил, что ведомство федерального канцлера Германии созывает внеплановую встречу на фоне сложившейся ситуации с газоснабжением. Участники созыва хотят скоординировать действия на случай, если прокачка газа по «Северному потоку» не будет восстановлена.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о введении отложенного до 2023 года эмбарго на российскую нефть не привело к росту цен на энергоресурсы.