Нет дыма без огня: Климкин оценил вероятность отмены безвиза Киева с ЕС

Украина не будет лишена безвизового режима с Евросоюзом, однако дыма без огня не бывает и Киеву нужно играть на опережение. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Facebook..

Безвиз у нас не заберут — здесь можно успокоиться. Из ничего такие решения не будут приниматься. Но дыма без огня не бывает. Спекуляции не пустые, — написал Климкин.

По его словам, в настоящее время в ЕС существует дискуссия относительно Украины из-за ряда поступивших на неё жалоб. В этой связи экс-глава МИД отмечает, что ситуация «боком может выйти», и призывает не «паниковать и не хайповать», а «говорить с ЕС на опережение». Иначе ситуация может «сыграть на руку Кремлю».

Побеспокоиться следует: говорить с ЕС нужно на опережение. Ситуация там может измениться достаточно быстро, а сам факт дискуссий внутри ЕС станет безумным подарком для России. Пусть обойдутся без подарков, — написал дипломат.

Ранее европейское интернет-издание EUobserver сообщило , что ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, Германия и Италия, начали дискуссию о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии и жителей Балкан в случае массового нарушения миграционного законодательства. В ЕС якобы циркулирует документ, утверждающий подобную необходимость в связи с увеличением необоснованных запросов убежища гражданами обозначенных стран.

Также глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что информация в СМИ об отмена безвиза для некоторых стран не соответствует действительности.