«Неприятный сигнал для Росатома»: Гринпис о резолюции Мюнстера по урану

Германские власти, пусть и на муниципальном уровне, впервые выступили против ввоза в Россию урановых отходов, запустив начало большого процесса, заявил NEWS.ru директор по проектам российского отделения Гринпис Владимир Чупров, комментируя принятую накануне резолюцию городского совета Мюнстера против транспортировки «урановых хвостов» в Россию. При этом, по его словам, документ не будет иметь юридических последствий.

Эта новость уникальна тем, что впервые власти хотя бы муниципального уровня и не России, но высказались против ввоза в Россию урановых отходов, в данном случае «хвостов». Это знаковое событие, потому что впервые получили чёткий сигнал. И он, скорее всего, не будет иметь каких-то юридических последствий. Но, тем не менее, это как начало какого-то большого процесса по сворачиванию ввоза германских «урановых хвостов» в Россию, — сказал Чупров.

Он добавил, что данную инициативу могут перенять другие города, земли и федеральные власти Германии, чего никогда ещё не было. По словам Чупрова, резолюция Мюнстера по «урановым хвостам» — это крайне неприятный сигнал для Росатома.

15 декабря городской совет Мюнстера принял резолюцию об остановке транспортировки «урановых хвостов» из немецкого Гронау в российский Новоуральск через Мюнстер. Городские власти также призвали к прекращению обогащения урана в Гронау.

Ранее в Общественном совете госкорпорации «Росатом» и эколого-правовом центре «Беллона» заявили о законности и целесообразности переработки обеднённого урана в России. По мнению экспертов, обеднённый гексафторид урана (ОГФУ), который также называют урановыми хвостами, не относится к радиоактивным отходам, а является ценным сырьём, необходимым для развития не только атомной энергетики, но и других отраслей.

При этом специалисты признают, что ОГФУ при определённых условиях становится химически опасным токсичным веществом. Однако вероятность тяжёлых последствий даже в случае аварии ничтожно мала. Сейчас в мире насчитывается около 2 млн тонн «урановых хвостов». Половина из них находится в России. В начале нулевых стало известно, что Россия принимает обеднённый уран из-за границы. В 2006–2009 годах его ввоз был приостановлен из-за общественных протестов, но позже снова возобновился. Контракты заключены с британской компанией Urenco (у неё есть филиалы в Нидерландах и ФРГ).