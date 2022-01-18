Немецкому политику стало стыдно за позицию Европы в отношении России

Решение Европы смоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд. Такое заявление сделал в интервью газете Tagesspiegel бывший руководитель МИД ФРГ, экс-вице-канцлер Зигмар Габриэль.

Немецкий политик полагает, что странам европы следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать переговоры на откуп Вашингтона.

Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу, — заявил Габриэль.

Он подчеркнул, что пассивная позция европейцев «играет на руку Кремлю».

По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли, — резюмировал политик.

Сами по себе переговоры по гарантиям безопасности Габриэль сравнил с разделом сфер влияния в Европе после Второй мировой войны и перед распадом СССР.

Переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США прошли 10 января в Женеве. 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января в Вене прошли консультации в рамках ОБСЕ.

Переговоры проводились в связи с тем, что 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее помощник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что США, Россия и ЕС могут достичь серьёзного прогресса в разрешении проблем европейской безопасности, однако Москве необходимо принять собственные решения по этому поводу.