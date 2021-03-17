Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым

https://static.news.ru/photo/e428cfba-0e9f-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник позволяет себе громкие выступления лишь по той причине, что на них никто не реагирует. Так эксперт прокомментировал высказывание украинского дипломата, возложившего ответственность за возвращение Крыма Киеву на Берлин.

Ранее Мельник заявил, что содействие властям Украины в возвращении полуострова является «моральной обязанностью» Германии, учитывая её «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора.

Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит, — заявил в ответ Рар в эфире НСН.

Он также предположил, что Украина пытается продвигать в Евросоюзе «культ жертвы», однако результата это не приносит.

Ранее NEWS.ru писал, что постпред России при ООН Василий Небензя сомневается, что Германии удастся «вернуть» Украине Крымский полуостров. Об этом он заявил в ходе дискуссии с немецким коллегой Кристофом Хойсгеном.