Немецкая журналистка рассказала о зверствах ВСУ в Донбассе The Grayzone: немецкая журналистка Липп рассказала о преступлениях ВСУ в Донбассе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Независимая журналистка из Германии Алина Липп рассказала о преступлениях украинской армии против мирных жителей Донбасса. В интервью изданию The Grayzone она сообщила, что солдаты ВСУ совершают набеги на роддома, минируют гавани, а также подрывают хранилища с зерном. Липп призналась, что была ошарашена тем, что в немецких СМИ замалчивают страдания жителей Донецка.

Люди здесь (в Донецке. — NEWS.ru) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища, — заявила Липп.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что военные Украины обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой Народной Республики. По его словам, сделано это было, чтобы обвинить в неизбирательных ударах армию России.

До этого в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщили, что ВСУ 11 июля приступили к подготовке провокации в Славянске. В заявлении штаба указано, что украинские солдаты заминировали здание профессионального аграрного лицея, внутри которого в заложниках удерживаются мирные жители.