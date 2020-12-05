Немецкая пенсионерка оставила соседям многомиллионное состояние

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Жительница округа Вальдсольмс Рената Вендель завещала своим соседям счёт в банке, акции и ценности на сумму свыше €6 млн.

Женщина скончалась на 82-м году жизни в доме престарелых во Франкфурте-на-Майне, где проживала в течение нескольких последних лет. Она умерла в конце 2019 года, но власти Вальдсольмса узнали о её завещании только в апреле 2020-го, а информацию об этом обнародовали только недавно.

Согласно условиям завещания, средства должны быть использованы на общественные объекты и инфраструктуру. В муниципалитете заявили, что «очень ответственно» подойдут к исполнению воли пенсионерки. Её наследство будет направлено на строительство бассейна, велосипедных дорожек и аллей, а также на улучшение медицинского обслуживания, нужды общественного транспорта и детских садов.

Состояние, которое женщина передала на благо своих соседей, заработал её муж Альфред Ведель, который был довольно успешен в биржевых операциях. Он скончался в 2014 году. Первоначально наследницей должна была стать сестра пенсионерки, но она также скончалась.

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