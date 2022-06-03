Немцы высмеяли главу МИД ФРГ Бербок после ее слов о поддержке Украины

Фото: Bernd Thissen/dpa

Анналена Бербок

Читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли главу МИД ФРГ Анналену Бербок после ее слов по вопросу поддержки Украины, пишет РИА Новости. Министр пообещала оказать дальнейшую помощь Украине, в том числе и военную.

Некоторые читатели выразили сомнение в профессионализме министра, отметив, что ее слова противоречат целям ее работы. Один из пользователей заявил, что Бербок пообещала «продолжать давать простые ответы на сложные вопросы».

Читатель под ником Maria B. считает, что глава немецкого внешнеполитического ведомства не знает ни историю, ни психологию власти.

Даже у некритичного населения постепенно складывается впечатление, что Бербок — абсолютная неудачница и не имеет ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти, — написала Maria B.

Другой пользователь, Mike Müller, задался вопросом, «почему Германия должна безоговорочно обещать поддерживать Украину, вместо того, чтобы отстраниться от конфликта».

Monique M. задается аналогичным вопросом, при этом подчеркивая, что помощь Украине Германии не по карману.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение о передаче Украине новой партии оружия, в том числе летального, уже принято. Кроме того, ФРГ намерена выделить Киеву деньги на покупку боеприпасов, необходимых для ведения артиллерийского боя.

Однако помощью Германии Украина не ограничится, так 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины на сумму 40 миллиардов долларов. Согласно этому указу, теперь американское правительство сможет поставлять военную помощь на территорию Украины и других стран, пострадавших от проведения специальной военной операции РФ, по упрощённой схеме.

Накануне стало известно, что НАТО все-таки решила поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь о РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заверили, что на Украине не собираются использовать такие установки для обстрела России.