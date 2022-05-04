Немцев предупредили о подорожании пива на 30% на фоне санкций против РФ

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Немецкие пивовары предупредили жителей Германии о грядущем подорожании пива на 30%. Такая цифра прогнозируется к концу года, сообщает Bild.

Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали! — рассказал изданию генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле.

По его словам, пивовары сейчас столкнулись с «огромным ценовым давлением».

Электричество подорожало на 250% по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70%, европоддоны — на 150%, — аргументирует глава пивоваренного союза.

Всё это приводит к растущей цене на пиво, которое к концу года может подорожать на 30%. Германский союз пивоваров объединяет 1,4 тыс. немецких пивоварен, они выпускают продукцию под 6 тыс. торговых марок. Большинство из них — 70% расположены в трёх федеральных землях: в Баварии, Баден-Вюртемберге, Северном Рейне-Вестфалии.

Ранее глава немецкой энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что без поставок российского газа Германия вряд ли сможет продержаться ближайшие две зимы. По его мнению, полный отказ от российского газа парализует немецкую промышленность.