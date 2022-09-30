«Нельзя расслабляться»: Стрелков о предполагаемой атаке Украины на Бердянск Стрелков предупредил о риске прорыва ВСУ на южном направлении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащий РФ в зоне проведения спецоперации

В настоящее время украинские войска могут добиться действительно серьезного стратегического успеха только на южном направлении, на участке от Угледара до Днепра, заявил в беседе с NEWS.ru бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, чтобы не допустить этого, российским военным необходимо не расслабляться и все время контролировать ситуацию.

Нельзя расслабляться и просто необходимо постоянно держать руку на пульсе, особенно на данном участке фронта, — подчеркнул Стрелков.

Эксперт пояснил, что в случае прорыва ВСУ получат очень хорошие шансы перейти к перешейкам и таким образом блокировать всю херсонскую группу ВС РФ на правобережье Днепра. Кроме того, украинские войска могут прорваться к Азовскому морю в районе Бердянска и попытаться отбить Волноваху.

Ранее он назвал бесперспективным наступление ВСУ на Красный Лиман. По мнению Стрелкова, никакого стратегического результата оно не даст и крайне мало повлияет на ход боевых действий в принципе. Стрелков предположил, что наступление нужно Киеву только для поднятия боевого духа ВСУ.