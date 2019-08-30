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Задержанный в Берлине по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии россиянин может быть связан с разведкой РФ. Номер паспорта мужчины ведёт к российским спецслужбам.

Мужчину зовут Вадим Андреевич Соколов, он родился в августе 1970 года в Иркутске, утверждает издание Spiegel. В Германию, по данным газеты, россиянин прибыл из Франции. Журналистам не удалось найти человека...