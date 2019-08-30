Неизвестные нарисовали красной краской серп и молот на львовском памятнике одному из лидеров украинских националистов — Степану Бандере. Такой же рисунок заметили на монументе в честь 100-летия Западно-Украинской народной республики, рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Дякович.
Чем занимается полиция? Львов! Шок! — чиновник эмоционально отреагировал на инцидент в социальной сети Facebook.
Ранее News.ru сообщал, что памятник второму президенту Украины Леониду Кучме, который находится рядом со зданием Днепропетровской областной государственной администрации, разрисовали неизвестные.