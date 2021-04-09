«Небольшой укол — и всё»: глава Австрии привился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/52ca98dc-9946-11eb-b12d-96000091f725_660.jpgАлександер Ван дер БелленФото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил первую дозу вакцины от коронавируса.
Сегодня я получил первую дозу вакцины в городе Вена. Это был всего лишь небольшой укол — и всё, — написал глава государства в своём Twitter.
Ван дер Беллен сообщил о хорошем самочувствии после манипуляции, отметив, что иммунизация обеспечивает безопасность.
Я надеюсь, что вскоре вакцины будет достаточно, чтобы любой желающий мог сделать прививку, — подчеркнул он.
Президент добавил, что вакцинация — важный фактор для возвращения к обычной жизни.
Ich habe heute meine #Erstimpfung in einer ImpfstraÃe der Stadt Wien erhalten. Es war nur ein kleiner Pieks, schon war es vorbei. Das ist jetzt ein gutes GefÃ¼hl. Und die Impfung gibt Sicherheit. (1/2) pic.twitter.com/suyQ8WNIQb
Каким именно препаратом привился Ван дер Беллен, не уточняется.
Как писал NEWS.ru, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны готовы зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса самостоятельно. По его словам, процедура одобрения препаратов Европейским агентством лекарственных средств длится слишком долго. Он напомнил, что некоторые европейские страны уже используют вакцины, которые не получили одобрения на общеевропейском уровне.