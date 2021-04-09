«Небольшой укол — и всё»: глава Австрии привился от коронавируса

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Кабмин Албании объявил об отмене виз для посещения страны гражданами РФ, рассказали 9 апреля в посольстве РФ в республике. До этого россияне могли не оформлять разрешительный документ для туров в Албанию с июня по ноябрь 2020-го. Сейчас в государстве сняли все запреты на движение на транспортных средствах, разрешили въезжать и выезжать с территории Албании через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля.

В соответствии с решением Совета министров Албании № 214 от 25 марта 2021 года введён безвизовый режим для граждан ряда государств, включая Россию, на период с 1 апреля по 31...