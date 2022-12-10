Небензя предупредил США о последствиях участия в наведении оружия ВСУ Постпред Небензя: участие США в наведении оружия Украины будет иметь правовые последствия

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Global Look Press

США и их союзники столкнутся с правовыми последствиями участия в наведении оружия ВСУ, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что Москве известно об участии американских специалистов в применении реактивных систем HIMARS на Украине, а также об использовании данных со спутников Пентагона при наведении на цель, передает РИА Новости.

Военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. <...> Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия, — сказал Небензя.

Постпред РФ при всемирной организации также обратил внимание на сообщения, что при атаке на российские военные аэродромы Дягилево и Энгельс 5 декабря применялись модифицированные на Украине советские беспилотники Ту-141 «Стриж», которые наводились на цель с помощью американской спутниковой системы GPS.

Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности также заявил о сожалении Москвы в связи с тем, что ООН не осудила Украину за обстрелы Донецка. Постпред указал, что ВСУ пытаются «буквально сравнять город с землей». Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил 9 декабря, что украинские войска при обстреле города выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО «Град».