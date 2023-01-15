«Страна.ua»: украинцы женятся на многодетных матерях ради выезда за границу

Фото: IMAGO/Olaf Schuelke/Global Look Press

На Украине появились «агенты» по подбору женщин с инвалидностью и одиноких многодетных матерей, с которыми мужчины могут оформить фиктивный брак, чтобы иметь возможность выехать за рубеж, пишет «Страна.ua». Такие посредники берут за свою услугу $2–3 тысячи, но женщинам из этой суммы достается лишь $500–1000.

Широкое распространение схема получила в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое — пятеро малолетних детей, — заявил изданию анонимный юрист.

По словам другого адвоката, доказать фиктивность таких браков непросто. Осенние поправки в законы Украины позволяют новоиспеченным супругам отправляться за границу без семей.

Также на Украине мужчины продолжают выезжать из страны по волонтерской программе «Шлях», пишет «Страна.ua». Но в последнее время правоохранители активно пресекают деятельность фондов, которые за деньги оформляют необходимые документы.

По данным издания, выезд под видом студентов иностранных вузов фактически перекрыт с сентября. Взятка за снятие с военного учета по болезни теперь обходится в 10–15 тысяч долларов и не дает каких-либо гарантий, отмечает портал.

Ранее адвокат Павел Чиков призвал россиян не верить фейковой информации о закрытии границ для военнообязанных в России. Он обратил внимание, что распространившиеся в соцсетях сканы приказов хоть и похожи на оригинальные, но не оформлены ненадлежащим образом.