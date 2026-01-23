Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 18:54

Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
Комиссия по расследованию железнодорожных аварий Испании (CIAF) в своем предварительном отчете назвала повреждение рельса вероятной причиной катастрофы в Андалусии, где погибли 45 человек, пишет испанская газета El País. Согласно документу, излом рельса создал ступенчатый перепад, по которому ударило колесо, что и привело к катастрофе.

В предварительном отчете CIAF утверждается, что причиной схода с рельсов шестого вагона поезда <…> в Адамусе стал разрыв сварного шва рельса, — говорится в материале.

Издание пишет, что осмотр состава выявил характерные зазубрины на колесах с правой стороны нескольких вагонов. Эти повреждения, а также зафиксированное повреждение рельса указывают на то, что он мог быть разрушен еще до прохождения поезда.

В отчете подчеркивается, что эта версия требует подтверждения путем дополнительных расчетов и детального технического анализа. Окончательные выводы следствия будут сделаны позже.

До этого министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что ЧП со сходом поездов с рельсов в Испании выглядит странным. По его словам, авария произошла на прямом участке. Министр рассказал, что участок железной дороги, где случилось ЧП, был отремонтирован в мае 2025 года.

Европа
Испания
катастрофы
поезда
рельсы
повреждения
