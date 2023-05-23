Названа страна, которая первой может передать Украине F-16 Politico: Нидерланды могут первыми передать Украине истребители F-16

Фото: ministery of defense//Royal Press Europe/Global Look Press

F-16

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, сообщил изданию Politico советник министра обороны Украины Юрий Сак. Представитель Минобороны Нидерландов рассказал газете, что 24 самолета F-16 готовы к оперативному развертыванию. Истребители будут использоваться до середины 2024 года, после этого они станут доступны для продажи.

Юрий Сак <...> сказал, что Нидерланды могут стать первой страной, передавшей [Украине] истребители, — говорится в публикации.

По данным Politico, Нидерланды также располагают еще 18 истребителями F-16, которые больше не используются в боевых действиях и могут быть переданы в другое место назначения. Часть из них планировали передать частной военной компании.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обучением украинских летчиков на F-16 уже занимаются ряд стран, включая Польшу. По его словам, на передачу Киеву этих истребителей потребуется время, но «чем раньше это произойдет, тем лучше».

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что страны Запада определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину в ближайшее время. По его словам, Соединенные Штаты и их союзники будут принимать решение по мере обучения украинских пилотов.