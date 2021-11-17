Названа дата начала строительства стены на польско-белорусской границе

Строительство стены на польско-белорусской границе начнётся 15 декабря, сообщил в эфире Польского телевидения сенатор Кшиштоф Мруз. По его словам, сейчас власти заканчивают выбор исполнителей. Ранее в Польше выразили намерение построить капитальное заграждение к первой половине 2022 года. На подобные меры было решено пойти из-за начавшегося в мае и обострившегося в ноябре миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнётся 15 декабря, — сказал Мруз.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. По данным МИД Польши, число прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз оставляет 15–20 тысяч человек, при этом порядка четырёх-пяти тысяч из них уже находятся у границы.

В ночь на 17 ноября небольшие группы мигрантов несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу. По мнению министра обороны Польши Мариуша Блащака, властям стоит быть готовыми к тому, что нестабильная ситуация с беженцами на границе может продлиться не один месяц.