«Назвал русским городом»: на Западе испугались намека Путина Sky News: Путин намекнул на взятие Одессы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия в 2024 году может перейти в наступление и взять Одессу и все черноморское побережье Украины, говорится в прогнозе британского телеканала Sky News, посвященном развитию обстановки в горячих точках. Аналитики сделали такие выводы после недавно сказанных российским президентом Владимиром Путиным слов о «русском городе».

Недавно он (Владимир Путин. — NEWS.ru) назвал Одессу «русским городом», что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина, — пояснили эксперты.

Аналитики предположили, что Москва может перейти в наступление на фоне усталости Запада от российско-украинского конфликта. Ну а решающее значение на поле боя, как и прежде, будут иметь дроны и системы РЭБ, которыми ВС РФ могут «задавить» более отсталого в техническом плане противника, резюмировали журналисты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит проводить специальную военную операцию на Украине, целью которой останется разоружение ВСУ и отказ Киева от идеологии неонацизма. По его словам, смещение «бандеровского режима» является важнейшей задачей РФ, которая будет достигнута. Кроме того, подчеркнул Медведев, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные.

Министр обороны России Сергей Шойгу до этого заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат проведение СВО в следующем году до полного выполнения задач, которые определил верховный главнокомандующий. По словам главы военного ведомства, поставленные на 2023 год цели в целом выполнены.