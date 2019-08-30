https://static.news.ru/photo/cd71504e-cb0c-11e9-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Город Кривой Рог, родина украинского президента Владимира Зеленского, с наступлением отопительного сезона может остаться без газа. Причиной этого стали долги за поставку голубого топлива.

По данным компании «Нафтогаз Украины», у предприятия «Криворожская теплоцентраль» — одного из крупнейших предприятий ЖКХ — сложилась критическая ситуация с задолженностью за природный газ.

Ми просимо владу міста та Фонду державного майна, що здійснює управління АТ «Криворізька теплоцентраль», вжити негайних заходів для погашення заборгованості і забезпечення своєчасного початку опалювального сезону у Кривому Розі. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 30 august 2019

Компания-поставщик обратилась к местным властям и Фонду государственного имущества, который управляет криворожской организацией, с просьбой принять неотложные меры по погашению долгов.

В противном случае обеспечить своевременное начало отопительного сезона не представляется возможным, предупредили в «Нафтогазе».

Ранее, как писал News.ru, предприятие предупредило об угрозе срыва отопительного сезона в Смеле. Зеленский предложил и.о. мэра города Виктору Федоренко продать свой автомобиль Toyota, чтобы оплатить часть долга.