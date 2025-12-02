НАБУ расследует хищение $34 млн при контрактах на бронеавтомобили для ВСУ

Высокопоставленные украинские военные и руководство оборонной компании «Практика» стали фигурантами расследования о возможном хищении $34 млн (2,6 млрд рублей) при закупке бронеавтомобилей «Козак-5», сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Расследование ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Дело касается двух контрактов 2022 года на поставку 650 единиц техники на $190 млн (14,7 млрд рублей). Согласно материалам дела, компания «Практика» закупала шасси Ford F-550, используемые в производстве бронемашин «Козак-5», сначала через польского посредника Vakker Sp. z o.o., но затем изменила поставщика на испанскую фирму Language Concept S.L. После смены контрагента стоимость одной единицы выросла с $70 до $104 тыс. (5,4 млн до 8 млн рублей), а к середине 2023 года достигла $122 тыс. (9,5 млн рублей).

С июня 2022 по июнь 2023 года цена одного шасси увеличилась на $52,4 тыс., или почти на 75% от первоначальной, — говорится в постановлении суда.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался заочный судебный процесс по избранию меры пресечения в отношении бизнесмена Тимура Миндича. По информации прессы, сам предприниматель находится в Израиле, он покинул Украину перед самым началом обысков. Следствие считает Миндича организатором масштабных коррупционных схем в энергетической и оборонной отраслях, в них оказались замешаны и представители высшего эшелона власти. В суде его интересы представляет государственный адвокат. При этом защитник заявил, что не смог связаться со своим клиентом.