В Запорожье заявили о провале попыток наступления ВСУ Член ВГА Запорожья Рогов: попытки наступления ВСУ завершаются для них смертельно

Попытки ВСУ наступать в Запорожской области завершаются для них смертельно, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что союзные силы ежедневно «накрывают» до двух командных пунктов управления ВСУ.

Сейчас уже поражены пункты управления боевиков ВСУ в районе Камышевахи. По сути, мы сейчас вышли на уровень постоянного накрытия — у нас каждый день один, а иногда даже два командных пункта управления накрываются, — сказал он.

Ранее 16 сентября Минобороны России сообщило, что наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось. Отмечается, что в ходе наступления украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП. Украинские войска при ударах ВС РФ также потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях.