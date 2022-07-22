На Западе встревожились, что уход Драги развернет Италию к России NI: уход Драги с поста премьер-министра Италии может изменить позицию Рима в пользу России

Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марио Драги

Отставка премьер-министра Италии Марио Драги может не только негативно повлиять на отношения Рима и Киева, но и подорвать «единство Запада против России», пишет The National Interest. По мнению автора публикации, независимо от результатов предстоящих выборов, Италия уже не будет как прежде поддерживать Украину. Если победят правые силы, к власти придут пророссийские политики, в случае триумфа левых будет серьезный раскол по вопросу помощи Киеву.

В связи с уходом Драги позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может существенно измениться. В результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает, — говорится в статье.

Обозреватель добавил, что следующий итальянский кабмин вряд ли будет открыто поддерживать Россию, но «единый антироссийский западный фронт» ослабится в любом случае.

21 июля президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку Драги. Ранее политик в ходе заседания парламента подтвердил свое намерение покинуть пост.

В этот же день глава республики после встречи с председателями обеих палат парламента подписал декрет о роспуске сената и палаты депутатов.