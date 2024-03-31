На западе Украины прогремели пять взрывов В Стрые Львовской области раздались пять взрывов

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В ночь на 31 марта в городе Стрый Львовской области прогремели пять взрывов, сообщает «Страна.ua». Региональные власти подтвердили эту информацию. Также в Львовской области звучали сирены о воздушной тревоге.

В Стрыйском районе расположен военный аэродром Львов-2. Как указывает издание, ракетные удары по этому городу наносились и ранее. Их целью были объекты «Нафтогаза», пишет «Страна.ua».

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, там также звучали сирены воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы звучали также в Николаевской и Одесской областях на юге страны.

22 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна столкнулась с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры. По его словам, повреждены около 20 подстанций и несколько электростанций. При этом целостность энергетической системы не нарушена, а дефицита электроэнергии не прогнозируется.

Позже стало известно, что после удара 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена. В Киеве пообещали выделить средства на ее восстановление. В пресс-службе «Центрэнерго» отметили, что уничтожены все блоки ТЭС, повреждено вспомогательное оборудование. Степень нанесенных повреждений эксперты оценили в категориях от полного до значительного.